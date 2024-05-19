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ثوران بركان إيبو في إندونيسيا يجبر السلطات على إخلاء 7 قرى

ثوران بركان إيبو في إندونيسيا يجبر السلطات على إخلاء 7 قرى
19 مايو 2024 08:33

قالت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد، إن بركاناً في جزيرة هالماهيرا النائية ثار على نحو هائل وأطلق سحابة من الرماد إلى السماء، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان من سبع قرى مجاورة.
ثار بركان إيبو مساء السبت، وأرسل رماداً بارتفاع أربعة كيلومترات، مع ظهور خطوط من البرق الأرجواني حول فوهة البركان، وفقاً للمعلومات والصور التي نشرتها وكالة علوم البراكين الإندونيسية.

وقال عبد المهاري من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان، إنه تم إرسال فريق مشترك من الشرطة والجيش ومسؤولي البحث والإنقاذ إلى المنطقة لإجلاء السكان من القرى المحيطة.
وأظهرت الصور التي نشرتها الهيئة عمليات المساعدة لكبار السن، ونقل السكان في شاحنات صغيرة إلى أماكن الإيواء خلال الليل.

ولم تقدم الهيئة أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم، لكن السلطات أوصت بإخلاء منطقة نصف قطرها سبعة كيلومترات.
كانت وكالة علوم البراكين في إندونيسيا قد رفعت مستوى التحذير من البركان إلى أعلى مستوى يوم الخميس، بعد أن ثار عدة مرات في وقت سابق من هذا الشهر.

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