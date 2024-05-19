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شرطة نيويورك تعتقل شاباً تسلق جسر جورج واشنطن وعطّل حركة المرور

شرطة نيويورك تعتقل شاباً تسلق جسر جورج واشنطن وعطّل حركة المرور
19 مايو 2024 11:58

اعتقلت الشرطة الأميركية، شاباً تسلق، أمس، جسر جورج واشنطن في مدينة نيويورك، وتسبب في تعطيل حركة المرور وإحداث حالة من الفوضى، استمرت لعدة ساعات معرضاً نفسه وآخرين للخطر.
وقال متحدث باسم شرطة مدينة نيويورك: "بدأ شاب بعد ظهر السبت، عملية تسلق أحد أبراج جسر جورج واشنطن الواقع على الجانب الجنوبي من ضاحية مانهاتن، والذي يبلغ طوله نحو 1.5 كيلومتراً ويرتفع نحو 184 متراً عن سطح الأرض، ويربط بين نيويورك وولاية نيوجرسي، وهو ما دفع الشرطة إلى نشر حشد من رجال الأمن وعشرات من سيارات الشرطة ووحدات خدمة الطوارئ على امتداد منطقة الجسر".

ونفى المتحدث باسم الشرطة أن يكون المتسلق مضطرباً عاطفياً، أو أنه كان يحمل أعلاماً أو لافتات أو بيانات تتعلق بأي احتجاجات في المدينة.

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وأشارت تقارير أولية إلى أن هناك ثلاثة أشخاص عملوا على تسلق الجسر الشهير، في حين أعلنت شرطة نيويورك أنها اعتقلت بعد عدة ساعات متسلقاً واحداً فقط، بعد استسلامه، وتم نقلة إلى مستشفى كولومبيا المجاور.

المصدر: وام
نيويورك
شرطة نيويورك
التسلق
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