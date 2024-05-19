الأحد 19 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل العشرات جراء سيول في أفغانستان

مقتل العشرات جراء سيول في أفغانستان
19 مايو 2024 15:08

قال مسؤول، اليوم الأحد، إن 47 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جراء سيول ناجمة عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة في شمال أفغانستان، وذلك بعد يوم واحد من مقتل عدد مماثل تقريباً في إقليم بوسط البلاد.

وقالت السلطات اليوم، إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة دمرت الأسبوع الماضي قرى في شمال أفغانستان مما أسفر عن مقتل 315 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 1600 آخرين.

أخبار ذات صلة
عشرات القتلى جراء فيضانات جديدة في أفغانستان
فيضانات في بلجيكا وأمطار غزيرة في فرنسا وألمانيا


كما قالت وزارة الدفاع إن طائرة هليكوبتر تستخدمها القوات الجوية تحطمت يوم الأربعاء بسبب "مشكلات فنية" خلال محاولات لانتشال جثث أشخاص سقطوا في نهر بإقليم غور، مما أودى بحياة شخص فيما تعرض 12 آخرون لإصابات.



المصدر: وكالات
أفغانستان
فيضانات
آخر الأخبار
أفراد من الشرطة يتفقدون موقعا في خاركيف
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى في غارات على خاركيف
اليوم 16:55
هجوم على منشأة نفطية يف روسيا
الأخبار العالمية
تعرض مصفاة نفط ومطار عسكري في روسيا للقصف
اليوم 16:43
أبوظبي للتنقل ينجز مشروعاً لتحديث أنظمة الطاقة النظيفة في نفق الشيخ زايد
علوم الدار
أبوظبي للتنقل ينجز مشروعاً لتحديث أنظمة الطاقة النظيفة في نفق الشيخ زايد
اليوم 16:25
«برج خليفة».. قلب دبي النابض
الترفيه
«برج خليفة».. قلب دبي النابض
اليوم 16:01
الكونغو الديموقراطية تعلن إحباط "محاولة انقلاب" في العاصمة كينشاسا
الأخبار العالمية
الكونغو الديموقراطية تعلن إحباط "محاولة انقلاب" في العاصمة كينشاسا
اليوم 15:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©