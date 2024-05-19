ارتفاع عدد قتلى وجرحى الهجوم على خاركيف

قال مسؤولون أوكرانيون إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 25 آخرون في غارات جوية على منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا اليوم الأحد.

وتتعرض مدينة خاركيف والمنطقة التي تحمل الاسم نفسه منذ أسابيع لهجمات بينما تشن القوات الروسية هجوما في شمال شرق المنطقة.

وأدت الضربة الجوية الأولى اليوم إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرين على مشارف خاركيف في حين قُتل خمسة آخرون وأصيب تسعة في وقت لاحق من اليوم في قريتين بمنطقة كوبيانسك.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف إن قريتين في المنطقة تعرضتا لقصف بقذائف صاروخية ذاتية الدفع.

وأعلن إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف عدد القتلى والمصابين في المدينة.

وقال، عبر تطبيق تلغرام "وقعت الانفجارات، التي دوت أصواتها في خاركيف ظهر اليوم تقريبا، في ضاحية قريبة. وأصاب صاروخان مركزا حيث كان الناس مسترخين، مما أسفر عن مقتل خمسة وإصابة 16 آخرين".