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البحرية الأوكرانية تعلن إغراق كاسحة ألغام حربية روسية

كاسحة الألغام الروسية "كوفروفيتس"
19 مايو 2024 19:21

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من إغراق سفينة حربية روسية.
ونشرت البحرية الأوكرانية، على منصة "تلعرام"، صورة تظهر إغراق كاسحة الألغام "كوفروفيتس" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي مع وضع علامة صليب أحمر على الصورة في إشارة إلى إغراق القطعة البحرية.
وإلى جانب الصورة تعليق يقول إن "البحرية الأوكرانية بالتعاون مع إخوانها المتفانين تقربنا من النصر أكثر".
ولم توضح البحرية الأوكرانية كيف وأين أغرقت الكاسحة "كوفروفيتس".
وكان الجيش الأوكراني أعلن في السابق عن إغراق عدد من السفن الحربية الروسية منذ بدء الأزمة الأوكرانية قبل أكثر من عامين.

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المصدر: وكالات
سفينة حربية
كاسحة ألغام
أوكرانيا
روسيا
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