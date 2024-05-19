بايدن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

جدّد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكّدا أنّه يعمل من أجل "سلام دائم" في الشرق الأوسط يتضمن قيام دولة فلسطينية.

وقال بايدن، خلال حفل تخرّج في كلية "مورهاوس" في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا وسط تصفيق الحضور "تشهد غزة أزمة إنسانية. ولهذا السبب، دعوت إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأضاف أنه يعمل "من أجل التوصّل إلى حل على أساس دولتين، (لأنّه) الحل الوحيد".

وأكد الرئيس الأميركي "أنا أؤيد الاحتجاج السلمي غير العنيف. يجب أن تُسمع أصواتكم، وأعدكم بأنني أسمعها".