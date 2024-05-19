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الرئيس الأوكراني يوجه نداء إلى حلفائه الغربيين

الشرطة الأوكرانية تتفقد منزلا تعرض للقصف في خاركيف
19 مايو 2024 21:26

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، حلفاءه الغربيين إلى إمداد بلاده بأنظمة دفاع جوي إضافية لحماية خاركيف ومدن أخرى.
وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تلغرام "يجب التغلب على غياب الإرادة السياسية بين القادة".
وأضاف "من شأن منظومتي صواريخ باتريوت في خاركيف إحداث فارق جوهري".
وأكد أن إمداد المدن الأخرى بمنظومات الدفاع الجوي والدعم الكافي للجنود على خط المواجهة سيضمن النصر على روسيا.
يأتي نداء الرئيس الأوكراني إثر مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة 27 آخرين، في وقت سباق اليوم، في ضربات جوية على مشارف خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية، وقريتين في منطقة قريبة منها.
كان حلف شمال الأطلسي (ناتو) أعلن، قبل شهر، عن خطط لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا حيث تعتزم الدول الأعضاء في الحلف دعم أوكرانيا إما بشكل مباشر عن طريق تزويدها بأنظمة دفاع جوي أو بالمساهمة في تكاليف شراء هذه الأنظمة. في ذلك الوقت، أشارت تقديرات زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى ما لا يقل عن سبعة أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" أو أسلحة معادلة لحماية البلاد بشكل كاف من الهجمات.

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المصدر: وكالات
دفاع جوي
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صواريخ باتريوت
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