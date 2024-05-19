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البحث عن مروحية الرئيس الإيراني بعد تعرضها إلى "حادث"

فرق إنقاذ تبحث عن طائرة الرئيس الإيراني وسط الصباب
19 مايو 2024 21:49

أفاد مسؤولون إيرانيون ووسائل إعلام رسمية، بتواصل عمليات البحث عن مروحية، كانت تقلّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حين تعرّضت إلى "حادث"، مساء اليوم الأحد في شمال غرب البلاد.
وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إنّ "حادثاً وقع للمروحية التي تقلّ الرئيس" في منطقة "جلفا" في مقاطعة أذربيجان الشرقية (في إيران) أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان المجاورة.
وصرّح وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي أنّ المروحية "نفّذت هبوطاً صعباً بسبب سوء الأحوال الجوية"، موضحاً أنّ "من الصعب إجراء اتصال" مع الطائرة.
وأكد الوزير أنّ عمليات البحث بدأت للعثور على المروحية في ظلّ "ظروف جوية غير مواتية" بما في ذلك ضباب كثيف.
وبثّ التلفزيون الحكومي صوراً لعدد من عناصر الهلال الأحمر الإيراني وهم يسيرون وسط ضباب كثيف.
كانت مروحية الرئيس ضمن موكب من ثلاث مروحيات تقلّه برفقة مسؤولين آخرين.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أنّ رئيسي وكذلك وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان هما من بين ركاب المروحية.
وأضافت وكالة إرنا أنّه "تمّ إرسال أكثر من 20 فريق إنقاذ مجهزة بكامل المعدات، بما في ذلك طائرات مسيّرة وكلاب إنقاذ".

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