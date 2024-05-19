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زيلينسكي يعلّق على جبهة القتال في خاركيف

آثار قصف على خاركيف
20 مايو 2024 00:53

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اعتقاده بأن الهجوم الأخير للقوات الروسية على شمال شرق أوكرانيا، لم يحقق أهدافه.
وفي خطابه المسائي المصور، قال زيلينسكي الأحد إن الجيش الروسي لم يحقق "هدفه المتمثل في تشتيت قواتنا. وبالتالي، إضعاف أوكرانيا على جبهة واسعة من خاركيف إلى منطقة دونيتسك".
ووفقا لما أعلنته القيادة العسكرية الأوكرانية، فإن الهجوم في منطقة خاركيف توقف بعد سيطرة القوات الروسية على بعض الأراضي في البداية.
كما أعلنت القيادة أيضا عن صد هجمات جنوبا في "تشاسيف يار" بمنطقة دونيتسك.
ومع ذلك، كانت خاركيف وغيرها من الأماكن الأوكرانية لا تزال تحت القصف.
وقال زيلينسكي إن "القصف والهجمات اليومية بالصواريخ والقنابل الانزلاقية لا تزال مستمرة".

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
الجيش الروسي
هجوم
خاركيف
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