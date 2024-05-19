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مقتل جنديين إسرائيليين في جنوب القطاع

عناصر من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية)
20 مايو 2024 01:38

القدس (الاتحاد) 

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن جنديين قتلا خلال معركة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة. وقال الجيش، إن جندياً ثالثاً توفي متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها في شمال غزة يوم 15 مايو.
وفي السياق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، قتل من وصفته بـ«مسلح» عبر إلى معبر «الكيوسك» بالقرب من بلدة «أبو ديس» في الضفة الغربية، بعد أن حاول طعن عدد من الجنود الإسرائيليين عند المعبر.
وأضافت الشرطة الإسرائيلية، أن جنود حرس الحدود أطلقوا النار على منفذ حادث الطعن، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين. من جانبها، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية وشهود عيان قولهم إن «قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف تجاه شاب لدى مروره عبر حاجز الكونتنير الفاصل بين وسط وجنوب الضفة الغربية، ومنعت الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إليه أو تقديم إسعافات له».

الجيش الإسرائيلي
فلسطين
غزة
إسرائيل
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