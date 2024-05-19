بايدن يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في غزة

أتلانتا (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أنه دعا إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، مضيفاً أن ما يحدث أمر مفجع، بحسب شبكة «سي إن إن».

جاءت تصريحات بايدن في حفل تخرج بكلية مورهاوس في أتلانتا إحدى أبرز الكليات التاريخية للأميركيين من أصل أفريقي في البلاد.

وتابع بايدن: «تواجه غزة أزمة إنسانية، لهذا السبب دعوت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة الرهائن إلى ديارهم».

وتأتي كلمته بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين هزت الجامعات في جميع أنحاء البلاد لأسابيع.

وأكد الرئيس الأميركي للطلاب، أنه سمع أصواتهم في سياق الاحتجاجات الطلابية الرافضة للحرب في غزة. وبينما وقف أحد الطلاب وظهره لبايدن خلال حفل التخرج في كلية مورهاوس في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، شدد الرئيس الأميركي على أنه يعمل على مدار الساعة من أجل إرساء سلام دائم في الشرق الأوسط.

وقال بايدن: «هذه واحدة من أصعب المشاكل وأكثرها تعقيداً في العالم، لا شيء سهلاً فيها».

وأضاف «أعلم أنّها تغضب وتحبط الكثير منكم، بما في ذلك عائلتي، ولكن الأهم من ذلك كله، أعلم أنها تفطر قلوبكم، إنها تفطر قلبي أيضاً».

وتابع بايدن خلال حفل التخرج «أنا أؤيد الاحتجاج السلمي غير العنيف، يجب أن تُسمع أصواتكم، وأعدكم بأنني أسمعها». وشدد الرئيس الديمقراطي على أنه يدفع من أجل «سلام دائم» في الشرق الأوسط من شأنه أن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما وصفه بأنه «الحل الوحيد».

في غضون ذلك، سمح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي بتوسيع كبير للعملية العسكرية في رفح، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية، إن المسؤولين وافقا على «المرحلة الموالية والمهمة» من العملية في رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف التقرير أن ضباطاً عسكريين كبار سيعرضون تفاصيل الخطة على المستشار الأمني للرئيس الأميركي جو بايدن، جيك سوليفان، الموجود في إسرائيل، للتحادث مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وغالانت، والرئيس إسحاق هرتسوغ.

وفي رفح، تقول القيادة الإسرائيلية إنها تريد تفكيك آخر كتائب الفصائل الفلسطينية هناك.

وتعتزم إسرائيل إبلاغ سوليفان بأرقامها لعدد الفلسطينيين الذين فروا بالفعل من رفح خلال زيارة المستشار الأميركي، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.