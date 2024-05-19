البعثة الأممية تطالب السلطات الليبية بضمان أمن المواطنين

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تتابع عن كثب الاشتباكات المتقطعة في الزاوية التي اندلعت السبت الماضي، والتي أفادت التقارير بأنها أسفرت عن سقوط بعض الضحايا، بمن فيهم مدنيون. وحثت البعثة الأممية في منشور عبر صفحتها على منصة «إكس» على الوقف الفوري للأعمال العدائية، داعية السلطات الليبية إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين. وشهدت مدينة الزاوية في غرب ليبيا هدوءاً حذراً بعد اشتباكات مسلحة دامية عاشتها المدينة خلال الساعات الماضية، وسط انتشار لبعض العناصر الأمنية في مديرية أمن الزاوية في محاولة لطمأنة المواطنين. وفي السياق، تشهد مدن المنطقة الغربية في ليبيا حالة من الانفلات الأمني مع تزايد جرائم المجموعات المسلحة بمحاولة اختطاف عدد من وكلاء النيابة، واحتجاز عدد من الأكاديميين ولعل أبرزها واقعة اختطاف عضو هيئة التدريس بجامعة الزاوية محمد ساسي، بالإضافة إلى الصراعات المسلحة بين التشكيلات المسيطرة على غرب البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. وأكد مصدر ليبي مسؤول لـ«الاتحاد» أن التشكيلات المسلحة التي تفرض نفوذها على المنطقة الغربية ترفض أي جهود ترمي لتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أن حالة الخطف والاحتجاز التي زادت خلال الأسابيع الماضية تهدف لترهيب أي أصوات ليبية تدعو للقضاء على التشكيلات المسلحة أو التظاهر ضدها.