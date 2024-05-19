العراق.. مقتل وإصابة 6 أشخاص بهجوم مسلح

هدى جاسم (بغداد)

أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بمقتل وإصابة 6 أشخاص بهجوم مسلح شمالي محافظة البصرة 550 كم جنوبي العراق. ونقلت وكالة «شفق نيوز» الإخبارية عن المصدر قوله: إن «مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على عدة أشخاص وأصابوا خمسة، فيما قتل شخص سادس نتيجة الهجوم الذي حصل بمنطقة (گرمة علي) شمال مدينة البصرة». وبين المصدر أن القوات الأمنية تفرض سيطرتها على منطقة الحادث منذ الساعات الأولى. وفي سياق آخر، فشل النواب العراقيون في انتخاب رئيس للبرلمان أمس الأول، مع عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية خلال جلسة متوترة. وهذه المحاولة هي الأحدث في سلسلة من المحاولات الفاشلة لتعويض رئيس البرلمان السابق الذي أقيل في نوفمبر، في ظل مشاحنات سياسية وانقسامات بين الأحزاب السنيّة الرئيسية أدت إلى عرقلة العملية. وتصويت أمس الأول هو الأقرب حتى الآن لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب المؤلف من 329 عضواً، مع حضور 311 نائباً الجلسة وافتقار المرشح الرئيسي لسبعة أصوات فقط للفوز بالمنصب. وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس أن 137 نائباً صوتوا لمحمود المشهداني، أكبر الأعضاء سناً، فيما اختار 158 نائباً سالم العيساوي.