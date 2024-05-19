فقدان 23 مهاجراً أبحروا من سواحل تونس

تونس (وكالات)

أعلن الحرس الوطني التونسي، أمس، أن 23 تونسياً فقدوا بعد محاولتهم الهجرة بحراً إلى أوروبا من سواحل ولاية نابل «شمال شرق». وقال الحرس في بيان، إن عملية البحث لا تزال جارية عن المجموعة التي أبحرت في بداية مايو. وجاء في البيان أن «عملية الإبحار تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 مايو»، مضيفاً أن عائلات المفقودين أعلموا السلطات الأمنية بعد عشرة أيام من انقطاع أخبارهم. وأعلن الحرس الوطني توقيف 5 أشخاص يشتبه في ضلوعهم في تنظيم عملية الإبحار، مشيراً إلى أن اثنين من المفقودين تربطهم قرابة باثنين من المنظمين المفترضين. كما أعلن الحرس الوطني، أمس، أنه أحبط محاولتَين للعبور بشكل غير قانوني إلى أوروبا، وأنه أنقذ 52 مهاجراً وانتشل 4 جثث، قبالة سواحل صفاقس في وسط تونس.