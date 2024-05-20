السيسي يؤكد تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني

نعت مصر، اليوم الإثنين، بمزيد من "الحزن والأسى"، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم.

وقالت الرئاسة المصرية ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم :"وإذ يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، يدعو الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان ، معربا عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل". وتوفي الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومرافقيهما إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية.