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تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لرئيس وزراء سلوفاكيا بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

ضباط شرطة يقفون خارج مستشفى جامعة روزفلت، حيث يتعالج رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
20 مايو 2024 15:52

قال المستشفى المعالج لرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو اليوم الاثنين إن حالة رئيس الوزراء مستمرة في التحسن، بما في ذلك قدرته على التواصل، وذلك بعد خمسة أيام من تعرضه لمحاولة اغتيال.

وقال المستشفى في مدينة  بانسكا بيستريتسا ونائب رئيس الوزراء روربرت كاليناك، إن فيكو لم يعد في خطر. ولكن على الرغم من التقدم، قال المستشفى إنه من غير المرجح نقل فيكو إلى العاصمة براتيسلافا لتلقي الرعاية خلال الأيام المقبلة.

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وكان قد تم إطلاق النار على فيكو من مسافة قريبة بعد عقد اجتماع لمجلس الوزراء في بلدة هاندلوفا الصغيرة، عندما وقف أمام حشد من الناس لمصافحتهم. وتم احتجاز المهاجم واتهامه بمحاولة القتل.

المصدر: وكالات
سلوفاكيا
الحالة الصحية
محاولة اغتيال
آخر الأخبار
ضباط شرطة يقفون خارج مستشفى جامعة روزفلت، حيث يتعالج رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
الأخبار العالمية
تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لرئيس وزراء سلوفاكيا بعد تعرضه لمحاولة اغتيال
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