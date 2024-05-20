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أوكرانيا تحبط هجوما حاولت طائرات مسيرة تنفيذه

ضابط شرطة أوكراني يتفقد موقعا تعرض لقصف في خاركيف
20 مايو 2024 17:27

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنها أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي حاولت تنفيذ هجوم خلال الليل وعددها 29.
وأعلن حاكم منطقة ميكولايف جنوب البلاد، عبر تطبيق تلغرام، أن 16 طائرة مسيرة أسقطت فوق المنطقة وأن الحطام ألحق أضرارا بمسكن خاص وتسبب في اندلاع حريق.
كما أسقطت الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة لفيف غرب البلاد دون أن يبلغ المسؤولون المحليون هناك عن وقوع أضرار.
واستهدف الهجوم أيضا منطقتي أوديسا وبولتافا بطائرات مسيرة بالإضافة إلى مهاجمة منطقة خاركيف بصاروخ باليستي من طراز "إسكندر-إم".
وقال دميترو ليخوفي المتحدث باسم الجيش الأوكراني، للتلفزيون الوطني اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية أسقطت كل الطائرات المسيرة على مدى الأسبوع المنصرم وعددها 90 طائرة.

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المصدر: وكالات
طائرات مسيرة
هجوم
أوكرانيا
ميكولايف
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