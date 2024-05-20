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قتيلان جراء عملية طعن في مدرسة بوسط الصين

سكين
20 مايو 2024 17:43

قالت الشرطة المحلية الصينية إن امرأة كانت تحمل سكّيناً قتلت شخصين وأصابت أربعة آخرين، اليوم الاثنين، في حادثة طعن في مدرسة بوسط الصين، على ما نقل الإعلام الرسمي.
وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون المركزية الصينية إن الهجوم وقع في وضح النهار في مدرسة ابتدائية في مدينة "جويشي" بمقاطعة جيانغشي بوسط البلاد.
ولقي شخصان حتفهما بعد فشل محاولات إنقاذهما، وأصيب الآخرون بجروح طفيفة.
ولم يأتِ التلفزيون الرسمي على ذكر أعمار الضحايا، فيما أشار إلى أن المشتبه بها تبلغ 45 عاماً، وهي محتجزة لدى الشرطة على ذمّة التحقيق.
وتكررت حوادث طعن في السنوات الأخيرة في الصين.
ففي مايو الجاري، قتل شخصان وأصيب 21 آخرون بعد حادثة طعن نفذها رجل في هجوم على أحد المستشفيات في مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين.
وفي أغسطس الماضي، لقي شخصان حتفهما وأصيب سبعة آخرون بعد هجوم بسكين نفذه رجل في المقاطعة نفسها.

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المصدر: وكالات
الصين
عملية طعن
مدرسة
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