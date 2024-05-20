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إندونيسيا تستضيف المنتدى العالمي العاشر للمياه

صورة جماعية للمشاركين في المنتدى العالمي للمياه
20 مايو 2024 18:54

حث الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الاثنين، الدول المشاركة في المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي، على اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق إدارة شاملة ومستدامة للمياه.
وقال الرئيس الإندونيسي إن أكبر تجمع في العالم لشؤون المياه، يفترض أن يشجع قادة العالم على اتخاذ إجراءات ملموسة، وعلى إعادة تأكيد التزامهم المشترك بتبادل الرؤى وصياغة الحلول المبتكرة وتمهيد الطريق، من أجل الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وقال ويدودو، خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى للمنتدى في بالي "يهدف هذا المنتدى إلى إعادة التأكيد على التزامنا، وصياغة إجراءات ملموسة تتعلق بإدارة المياه الشاملة والمستدامة".
وشدد الرئيس الإندونيسي على أن المياه تلعب دورا حاسما في حياة الإنسان، وقد يشار إليها في المستقبل بـ "النفط التالي"، مضيفا أن نقص المياه قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى ستة في المئة بحلول عام 2050.

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المصدر: وكالات
جوكو ويدودو
المنتدى العالمي للمياه
الموارد المائية
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