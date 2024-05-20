الشرطة الهندية تعتقل 4 أشخاص للاشتباه في صلتهم بداعش

قالت شرطة مكافحة الإرهاب في الهند، اليوم الاثنين، إنها اعتقلت أربعة أشخاص أجانب في مدينة أحمد أباد بغرب البلاد، للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي.

وقال فيكاس ساهاي، رئيس شرطة ولاية غوجارات، التي تقع فيها مدينة أحمد أباد، إن الاعتقالات جرت في ساعة متأخرة من مساء الأحد في مطار المدينة بعد تلقي بلاغ.

وأضاف للصحفيين "تظهر التحقيقات الأولية أنهم كانوا على اتصال بقيادي بارز في تنظيم داعش... التحقيقات الإضافية مستمرة لكشف الأبعاد الكاملة للمؤامرة" مع ذكر جزء واحد فقط من اسم القيادي بتنظيم داعش المتشدد والإشارة إليه بكلمة "أبو".

وقالت الشرطة إن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 27 و43 عاما،.

وقال ساهي إن فرقة مكافحة الإرهاب، التابعة لشرطة غوجارات، عثرت بحوزة المعتقلين على راية تنظيم داعش المتشدد، في حين أظهر تفتيش بيانات هاتفين محمولين تمت مصادرتهما صورا ومقاطع فيديو مختلفة تشير إلى ارتباطهما بالجماعة الإرهابية.