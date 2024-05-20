الإثنين 20 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الجنوبية وبريطانيا تنظمان قمة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
20 مايو 2024 19:59

سلّط الرئيس الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء البريطاني الضوء، اليوم الاثنين، على "المخاطر الجديدة" التي يجلبها الذكاء الاصطناعي والوسائل اللازمة لتقييمها، عشية افتتاح قمة دولية يتشارك بلداهما في تنظيمها للبحث في مخاطر الذكاء الاصطناعي في العاصمة سول.
وقال يون سوك يول وريشي سوناك، في مقال نشرته اليوم صحيفة "يونج أنغ إلبو" الكورية الجنوبية وصحيفة "آي" البريطانية، "مثل أي تكنولوجيا جديدة، يجلب الذكاء الاصطناعي مخاطر جديدة".
وقال الزعيمان "عندما نلتقي الشركات في قمة الذكاء الاصطناعي في سول، سنطلب منها بذل المزيد من الجهد لإظهار كيفية تقييمها للمخاطر والاستجابة لها داخل مؤسساتها".
وستواصل هذه القمة، التي سيحضرها ممثلون عن الشركات الرئيسية في القطاع، مثل المجموعات الأميركية "أوبن إيه آي" أو "غوغل ديبمايند" أو "مايكروسوفت" أو "أنثروبيك" وشركة "ميسترال" الفرنسية للذكاء الاصطناعي، العمل الذي بدأ بالفعل في المملكة المتحدة العام الماضي، خلال قمة أولى خُصصت للمخاوف التي تثيرها هذه الثورة التكنولوجية.
من الهواتف الذكية إلى المطارات، أصبح الذكاء الاصطناعي موجوداً في كل مكان في الحياة اليومية. وقد تسارع تقدم هذه التقنية في السنوات الأخيرة مع تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، القادر على إنتاج النصوص والأصوات والصور في بضع ثوان، بمجرد تقديم طلب بسيط باللغة اليومية (كما الحال في برنامج "تشات جي بي تي").
وكما في القمة البريطانية، سيكون الأمن على جدول أعمال قمة سول، التي تنطلق غدا الثلاثاء.
وشدد يون وسوناك على أنه "مع ظهور نماذج جديدة في السوق كل أسبوع تقريباً، ما زلنا في طور تحديد أين يمكن لهذه المخاطر أن تظهر".
من الاستيلاء على الوظائف، والهجمات الإلكترونية، مروراً حتى بفقدان السيطرة من قبل البشر... مخاطر محتملة للذكاء الاصطناعي ترغب السلطات الكورية الجنوبية والبريطانية في فتح حوار حولها خلال هذا الاجتماع.
ستعقد هذه القمة على مدى يومين، جزئيا عن طريق مؤتمرات بالفيديو. بالإضافة إلى الأمن، سيدرس المشاركون الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها تعزيز الابتكار وتوسيع أبحاث الذكاء الاصطناعي في الجامعات.

أخبار ذات صلة
متسابقون من 4 قارات في انطلاق منافسات "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي"
غرفة دبي للاقتصاد الرقمي شريك استراتيجي للتحدي
المصدر: وكالات
الذكاء الاصطناعي
خطر
قمة
آخر الأخبار
شركة روسية تطلق أقمارا صناعية جديدة
الترفيه
شركة روسية تطلق أقمارا صناعية جديدة إلى الفضاء
اليوم 21:10
آثار قصف على موقع في منطقة خاركيف
الأخبار العالمية
قتيلان في قصف على جنوب أوكرانيا
اليوم 21:00
بدور القاسمي تتسلم درع «تريندز» من محمد العلي
التعليم والمعرفة
«تريندز».. حوارات وشراكات بحثية في «سالونيك للكتاب»
اليوم 20:45
المتأهلون إلى «أبطال 2025»
الرياضة
المتأهلون إلى «أبطال 2025»
اليوم 20:42
الشارقة يكسب خورفكان بـ «ثلاثية»
الرياضة
الشارقة يكسب خورفكان بـ «ثلاثية»
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©