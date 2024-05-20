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روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
20 مايو 2024 20:09

قال الجيش الروسي، اليوم الاثنين، إنه سيطر سيطرة كاملة على قرية "بيلوهوريفكا" في منطقة لوغانسك، لكن أوكرانيا قالت إنها تتصدى للقوات الروسية في المنطقة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قوات الجيش تمركزت في مواقع أفضل بالمنطقة.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، على موقع فيسبوك، إن القوات "تصدت" للهجمات الروسية بالقرب من القرية لوقت طويل اليوم الاثنين.
وكتبت هيئة الأركان العامة "تصدت قوات الدفاع على مدى وقت طويل جدا اليوم لهجوم الجيش الروسي الذي يحاول بشكل ما التقدم في منطقة بيلوهوريفكا".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش خاض أيضا اشتباكات عنيفة في منطقة خاركيف بأوكرانيا بالقرب من فوفتشانسك وستاريتسيا وهليبوكي حيث قالت إن القوات صدت هجومين مضادين.
وتوغلت القوات الروسية هذا الشهر في منطقة خاركيف وقال الرئيس فلاديمير بوتين إنها عملية تهدف إلى إقامة منطقة عازلة لحماية المناطق الحدودية الروسية مع أوكرانيا.

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