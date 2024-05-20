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معلومات بشأن مراسم تشييع الرئيس الإيراني

إيرانيون يتجمعون في طهران حدادا على الرئيس إبراهيم رئيسي
20 مايو 2024 21:39

تبدأ إيران، غدا الثلاثاء، تنظيم مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له بعد أن توفوا في حادث تحطم مروحية، بشمال غرب البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا) أن "مراسم ستقام لجنازة الرئيس ورفاقه يوم الثلاثاء الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش) في تبريز"، مضيفة أن جثمان رئيسي سينقل لاحقا إلى العاصمة طهران.
وأعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، أن تشييع الرئيس إبراهيم رئيسي سيقام في طهران الأربعاء.
وقال محسن منصوري نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية للتلفزيون الرسمي "سيقام صباح الأربعاء موكب التشييع في مدينة طهران" لرئيسي ومرافقيه.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من بين من توفوا في حادث الطائرة.
وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية بأن مراسم أخرى ستقام في مدينة قم القريبة من طهران. 
وسوف ينقل جثمان رئيسي إلى مسقط رأسه في مدينة مشهد حيث سيوارى الثرى.  
توفي رئيسي وأمير عبد اللهيان، أمس الأحد، في تحطم مروحية على متنها سبعة أشخاص آخرين، وسط ضباب كثيف في منطقة جبلية فوق محافظة أذربيجان الشرقية خلال العودة من اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

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المصدر: وكالات
إبراهيم رئيسي
تشييع جنازة
إيران
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