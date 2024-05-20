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أميركا تقدم التعازي في وفاة الرئيس الإيراني

إيرانيون يتجمعون في طهران حدادا على الرئيس رئيسي
20 مايو 2024 21:54

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة أعربت عن "تعازيها بصورة رسمية"، اليوم الاثنين، في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في بيان "تعرب الولايات المتحدة عن تعازيها الرسمية في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وأعضاء آخرين في وفدهما في حادث مروحية في شمال غرب إيران".
من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه ليس لديه أي معرفة بسبب تحطم طائرة الهليكوبتر.
وقال أوستن للصحفيين "نواصل متابعة الوضع، ولكن ليس لدينا أي فكرة عن سبب الحادث"، مشددا على عدم "ضلوع" الولايات المتحدة فيه.

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المصدر: وكالات
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