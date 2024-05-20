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وصول 267 ألفا و657 حاجا إلى السعودية حتى أمس

وصول حجاج إلى السعودية
20 مايو 2024 22:24

بدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى المملكة العربية السعودية من جميع أصقاع العالم استعدادا لأداء مناسك الحج.
وأعلنت السعودية، اليوم الاثنين، أن 267,657 حاجا من خارج المملكة وصلوا عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم أمس الأحد 11/ 11/ 1445هـ الموافق 19/ 5/ 2024 م.
وأكدت المديرية العامة للجوازات، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم، "تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة".

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