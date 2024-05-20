تغيير وزاري في إثيوبيا

أديس أبابا (د ب أ)

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تغييراً وزارياً.

جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وبحسب البيان، تم تعيين المهندسة عائشة محمد وزيرة للدفاع، وآبرهام بلاي وزيراً للري والمناطق المنخفضة، ومحمد إدريس رئيساً لمركز تنسيق بناء الديمقراطية بدرجة وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء.

كان بيلاي يشغل منصب وزير الدفاع، وكانت عائشة محمد تشغل منصب وزيرة الري والأراضي المنخفضة.

يذكر أنه كان قد تم تعيين بيلاي وزيراً للدفاع في 2021 إبان الحرب بين الحكومة وقوات المتمردين في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، وهو الإقليم الذي ينتمي إليه.