الصومال.. استعدادات لمرحلة جديدة من انسحاب جنود بعثة الاتحاد الأفريقي

مقديشو (الاتحاد)

بدأت في الصومال استعدادات حثيثة لمرحلة جديدة من انسحاب جنود بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس» في نهاية شهر يونيو المقبل، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقام ضباط من الجيش الصومالي بتفقد المعسكرات التي يتوقع أن تنسحب منها القوات الأفريقية للتأكد من استعداد الجيش لتولي المسؤولية في تلك المعسكرات.

وأكدت مصادر لإذاعة المستقبل في مقديشو أن خفض قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال يسير كما هو مخطط له، مع استمرار المناقشات بين المسؤولين الصوماليين والأفارقة لإدارة الخطوات المقبلة، ومن المقرر أن يتم الانسحاب الكامل للقوات الأفريقية في نهاية عام 2024، وهو ما يمثل اختتام مهمتهم التي بدأت عام 2007.

ومع استمرار الانسحاب، يظل التركيز على ضمان تسليم المسؤوليات الأمنية بشكل سلس وفعال إلى القوات الصومالية، ويُنظر إلى هذا الجهد على أنه حيوي للحفاظ على الاستقرار ومواصلة القتال ضد الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب.