الثلاثاء 21 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصومال.. استعدادات لمرحلة جديدة من انسحاب جنود بعثة الاتحاد الأفريقي

جانب من تسليم «أتميس» أولى قواعدها العسكرية للجيش الصومالي (أرشيفية)
21 مايو 2024 01:04

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الصومال تنفذ عمليات عسكرية ضد حركة «الشباب»
الإمارات.. جهود استثنائية لدعم حقوق الفلسطينيين

بدأت في الصومال استعدادات حثيثة لمرحلة جديدة من انسحاب جنود بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس» في نهاية شهر يونيو المقبل، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقام ضباط من الجيش الصومالي بتفقد المعسكرات التي يتوقع أن تنسحب منها القوات الأفريقية للتأكد من استعداد الجيش لتولي المسؤولية في تلك المعسكرات.
وأكدت مصادر لإذاعة المستقبل في مقديشو أن خفض قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال يسير كما هو مخطط له، مع استمرار المناقشات بين المسؤولين الصوماليين والأفارقة لإدارة الخطوات المقبلة، ومن المقرر أن يتم الانسحاب الكامل للقوات الأفريقية في نهاية عام 2024، وهو ما يمثل اختتام مهمتهم التي بدأت عام 2007.
ومع استمرار الانسحاب، يظل التركيز على ضمان تسليم المسؤوليات الأمنية بشكل سلس وفعال إلى القوات الصومالية، ويُنظر إلى هذا الجهد على أنه حيوي للحفاظ على الاستقرار ومواصلة القتال ضد الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب.

الاتحاد الأفريقي
الصومال
الجيش الصومالي
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
آخر الأخبار
قضاة محكمة العدل الدولية خلال جلسة استماع للفريق القانوني الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مدعي «الجنائية الدولية» يطالب بتوقيف نتنياهو ووزير دفاعه
21 مايو 2024
ضابطان من الشرطة الأوكرانية يفحصان شظايا صاروخ سقط في حديقة خاركيف المركزية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يطالب الغرب بنظامي دفاع جوي من طراز باتريوت
21 مايو 2024
ترامب في محكمة مانهاتن الجنائية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
محاكمة ترامب في قضية «شراء الصمت» تدخل مرحلتها النهائية
21 مايو 2024
دخان كثيف يتصاعد خلال قصف إسرائيلي على شرق رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تخطط لتوسيع نطاق عمليتها في رفح
21 مايو 2024
فرق الإنقاذ إثر العثور على الطائرة المحطمة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تضامن عربي ودولي مع إيران بعد وفاة رئيسي ومرافقيه
21 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©