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مباحثات ليبية - أميركية حول إعادة الإعمار ودعم العملية السياسية

أرشيفية
21 مايو 2024 01:04

حسن الورفلي (بنغازي)

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أجرت الولايات المتحدة سلسلة مشاورات مكثفة مع الأطراف الليبية كافة خلال الأيام الماضية، وأبدى القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية، جيرمي برنت، استعداد بلاده لدعم جهود إدارة صندوق إعمار ليبيا الذي يهدف لتحقيق التنمية والإعمار في البلاد، خلال اجتماع برنت مع المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم حفتر. 
وناقش بلقاسم حفتر مع المسؤول الأميركي سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات الأميركية، وكيفية إشراكها ضمن برامج الإعمار المستهدفة من قبل إدارة الصندوق، بالإضافة المشاريع القائمة في مدينة بنغازي، ومن أبرزها مشروع المدينة الرياضية، وإعادة إعمار منطقة الصابري وسوق الحوت، ومشاريع البنية التحتية، وإعادة إعمار جامعة بنغازي، إلى جانب مشاريع الإعمار داخل درنة والمدن المتضررة من الفيضانات، ومدن ومناطق الجنوب الليبي الذي يعاني مشاكل البنية التحتية التي لم تُحل منذ زمن بسبب إهمال الحكومة المتعاقبة.
وعبر جيرمي برنت عن استعداد الولايات المتحدة لدعم جهود إدارة الصندوق لتحقيق الإعمار والتنمية في ليبيا، وفق نهج العمل والأولويات المعتمدة.
في بنغازي، طالب القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الجهات الأمنية في مدينة بنغازي بضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى المتورطين في خطف عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، والتأكد من سلامته وإرجاعه إلى أهله.
واختفى عضو البرلمان الليبي إبراهيم الدرسي منذ مساء الخميس الماضي، عقب حضوره الاحتفالية التي شهدتها مدينة بنغازي، لإحياء الذكرى العاشرة لعملية الكرامة.

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