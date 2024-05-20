آلاف الإسرائيليين يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة

القدس (الاتحاد)

تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس، أمام مبنى الكنيست بمدينة القدس الغربية، للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: «تظاهر الآلاف في شارع كابلان بالقدس، قرب الكنيست، للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات الآن».

من جانبه، قال موقع «واللا» الإخباري، إن الشرطة الإسرائيلية كثفت قواتها لتأمين المتظاهرين ومنع قطع الطرق المرورية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح أمس، 12 متظاهراً، حاولوا إغلاق الطريق السريع الرابط بين تل أبيب والقدس، للمطالبة بإقالة الحكومة، التي يتهمونها بالفشل في إعادة المحتجزين من غزة وفق صحيفة «هآرتس» العبرية.