5 قتلى بضربات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت (وكالات)

قتل خمسة أشخاص، أمس، في ضربات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، على وقع ارتفاع منسوب التوتر على الحدود بين البلدين.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، مساء أمس، عن «غارة استهدفت دراجة نارية» عند مدخل بلدة المنصوري الساحلية، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريح من دون أي تفاصيل عن هويتهما.

وجاء القصف على المنصوري بعد ساعات من شنّ الطائرات الإسرائيلية غارتين متتاليتين على حي سكني وسط الناقورة، وفق الوكالة الوطنية التي أشارت كذلك إلى أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً بلدة ميس الجبل. وأفاد مصدر عن مقتل أربعة مسلحين على الأقل جنوب لبنان جراء الضربات الإسرائيلية على ميس الجبل والناقورة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه قصف خلية إرهابية جنوب لبنان في ميس الجبل، وأزال تهديداً في منطقة الناقورة. ودفع التصعيد الحدودي اللبناني الإسرائيلي عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.