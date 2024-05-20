إسرائيل تخطط لتوسيع نطاق عمليتها في رفح

القدس (الاتحاد)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس، أن إسرائيل تعتزم توسيع نطاق عمليتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة لهزيمة الفصائل الفلسطينية، وتحرير الرهائن، وذلك على الرغم من المخاوف الأميركية.

وكان جالانت يتحدث خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في تل أبيب، حسبما أفادت الإذاعة الإسرائيلية. كما حضر الاجتماع رئيس أركان الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وقال مكتب جالانت إنه أطلع سوليفان على تطورات الحرب في غزة، وكذلك على الجهود المتعددة المبذولة لضمان عودة 128 رهينة تحتجزهم الفصائل، كما عرض جالانت خطط تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وقال البيان: إن «هذه الخطط تشمل جهوداً كبيرة لإخلاء السكان المدنيين في رفح وتسهيل تقديم الخدمات الإنسانية والعمل بشكل دقيق لتجنب إيذاء المدنيين غير المتورطين».

وتمت أيضاً مناقشة التوترات على حدود إسرائيل مع لبنان.

وكان سوليفان قد دعا مرة أخرى الحكومة الإسرائيلية إلى ربط عمليتها العسكرية في قطاع غزة باستراتيجية سياسية. وجاء طلب البيت الأبيض أمس الأول، في أعقاب لقاء سوليفان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في القدس.

ووفقاً للبيت الأبيض، فقد حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من مغبة تنفيذ عمل عسكري كبير في رفح لما قد يتسبب فيه ذلك من سقوط عدد كبير من المصابين والقتلى من المدنيين.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» في أعقاب الاجتماع أنهم ناقشوا بالتفصيل استمرار الحرب في غزة، وتحديداً في رفح، وتكثيف الجهود الإنسانية في قطاع غزة.

وذكر البيت الأبيض أن سوليفان اقترح أيضاً سلسلة من الإجراءات لضمان وصول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، وناقش خطوات لإنشاء ممرات ثابتة داخل القطاع الساحلي لضمان وصول المساعدات إلى جميع المدنيين المحتاجين.

في الأثناء، أودت سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على مدينة غزة، ورفح، وخان يونس، ومخيمي جباليا والبريج، بحياة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، فجر أمس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً بمحيط مدرسة القادسية في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، ما أودى بحياة 3 وإصابة 8 على الأقل، كما شهد حي البرازيل وسط المدينة غارات جوية مماثلة، دون أنباء عن وقوع ضحايا.

ولقي عدد من الفلسطينيين حتفهم، وأصيب آخرون في غارة استهدفت محيط مسجد الشيخ زكريا في حي الدرج وسط مدينة غزة، بينما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وشهدت مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومخيمي جباليا والبريج، سلسلة غارات إسرائيلية أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين.