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الاتحاد الأوروبي: 31 مستشفى من أصل 36 بغزة تضررت أو دمرت

مركز طبي تعطل تماماً بسبب القصف الإسرائيلي في غزة (رويترز)
21 مايو 2024 01:04

غزة (الاتحاد)

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أعلن الاتحاد الأوروبي أن 31 مستشفى من أصل 36 في غزة، تعرضت لأضرار أو دمرت منذ 7 أكتوبر، ودعا إلى وقف الهجمات على المرافق الصحية ذات الأهمية الحيوية للمدنيين.
جاء ذلك، أمس، في بيان مشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش.
ولفت البيان إلى أن 31 مستشفى من أصل 36 في غزة تعرضت لأضرار أو دمرت، أما تلك التي لم تدمر فتعمل جزئياً تحت قيود شديدة.
وأكد البيان أن «الحصول على الرعاية الطبية الطارئة يحمل أهمية أكبر في وقت يعيش فيه الفلسطينيون في غزة تحت القصف الإسرائيلي المستمر ويواجه أكثر من 9 آلاف شخص مصابين بجروح بليغة خطر الموت بسبب نقص الرعاية الصحية الكافية».
وذكر البيان أن منظمة الصحة العالمية سجلت 890 هجوماً على المرافق الصحية، 443 منها في غزة و447 في الضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر، مشيراً إلى أن الهجمات التي استهدفت العاملين في المجال الصحي والمستشفيات وسيارات الإسعاف أدت إلى تعطل الخدمات الطبية.
ودعا إلى وقف الهجمات على المرافق الصحية واحترام القانون الإنساني الدولي.
وذكر أن أكثر من 50 منشأة صحية و300 سيارة إسعاف تعرضت لأضرار متعمدة في الضفة الغربية المحتلة، وأعرب عن القلق من الهجمات على المرافق الصحية.​​​​​​​
وتابع: «مأساة إنسانية تحدث أمام أعيننا، يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق عميق إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة».
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

الاتحاد الأوروبي
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قطاع غزة
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حرب غزة
الحرب في غزة
جوزيب بوريل
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