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جهود أردنية مكثفة لإخلاء كوادر طبية عالقة في غزة

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني (رويترز)
21 مايو 2024 01:04

غزة (الاتحاد)

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أعلنت الأردن، أمس، أنها تتابع أوضاع أطباء وممرضين أردنيين، علقوا بغزة، بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح، لافتةً إلى أنها تعمل على تأمين إخلائهم «بأسرع وقت ممكن»، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.
وذكرت في البيان «تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أوضاع الأطباء والممرضين الأردنيين العالقين في قطاع غزة، بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح، والذين تطوعوا للمساعدة في تقديم الرعاية الطبية للأشقاء الغزيين في المستشفى الأوروبي في غزة».
وأكدت أنها تعمل على تأمين إخلائهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، دون أن تحدد سبيل ذلك، وسط سيطرة الجيش الإسرائيلي على المعابر الحدودية لقطاع غزة.
وفي 7 مايو الجاري، أعلنت إسرائيل سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ مما تسبب بإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.

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