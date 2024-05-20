تضامن عربي ودولي مع إيران بعد وفاة رئيسي ومرافقيه

عواصم (الاتحاد)

أعربت دول عربية وغربية عدة، أمس، عن تضامنها مع إيران، مقدِّمةً تعازيها للشعب والقيادة الإيرانيين في وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، ومسؤولين إيرانيين آخرين في حادث تحطّم مروحية بشمال غرب البلاد أول أمس.

وقدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تعازيهما في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

كما أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة «عن خالص التعازي وعميق المواساة» للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً.

وبعث سلطان عُمان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى القيادة الإيرانية في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وعبّر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن «خالص تعازيه وصادق مواساته» لإيران قيادةً وشعباً.

كما أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن «صادق التعازي» للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومة وشعباً.

وفي بيان للرئاسة المصرية، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيرانيين. وجاء في البيان: «تنعى جمهورية مصر العربية، بمزيد من الحزن والأسى، الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية.. إثر حادث أليم».

ونعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على منصة «إكس»، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، والمرافقين لهما، معرباً عن تضامنه «مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب».

وأعربت تركيا عن حزنها العميق ووقوفها إلى جانب إيران بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، وكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منصة «إكس»، معبِّراً عن «تعازيه الصادقة للشعب الإيراني والحكومة والأصدقاء والأشقاء الإيرانيين».

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عبر منصة «إكس»، أن بلاده «ستكون في يوم حداد، وسيتمّ تنكيس الأعلام» إثر وفاة رئيس «إيران الشقيقة»، مؤكداً أن «الجمهورية الإسلامية ستتجاوز هذه المأساة بشجاعتها المعهودة». من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين، إن «الرئيس شي جين بينغ أشار إلى أن وفاة الرئيس الإيراني المأسوية هي خسارة كبيرة للشعب الإيراني، والشعب الصيني فقد صديقاً جيداً».

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقية تعزية نشرها الكرملين، عن خالص العزاء «في المأساة الكبرى التي ألمت بشعب جمهورية إيران الإسلامية»، مشيراً إلى أن إبراهيم رئيسي كان سياسياً متميزاً كرّس حياته لخدمة وطنه. وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في منشور على منصة «إكس»، عن «حزن عميق وصدمة»، وقال إنه يقدم «تعازيه الصادقة للشعب الإيراني».

كما أعلن الناطق باسم الحكومة اليابانيّة، يوشيماسا هاياشي، أن اليابان «تشعر بحزن عميق»، مقدِّماً «تعازيها الصادقة» للشعب الإيراني.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا عن حادثة تحطم مروحية الرئيس الإيراني: «إنها مأساة غير عادية، لا يمكن تخيلها»، معبِّراً عن مواساته للشعب الإيراني.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البدوي عن «أحر التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية»، مؤكِّداً تضامنَ مجلس التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية «في هذه الظروف العصيبة». كما قدّم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه «خالص تعازيه» إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

إلى ذلك، أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن «التعازي الصادقة» للاتحاد الأوروبي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين معه.

كما وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت، أمس، حداداً على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته. وقال الرئيس الحالي للمجلس، سفير موزمبيق بيدرو كوميساريو أفونسو: إن المجلس «يعرب عن تعازيه ومواساته لأسرتيهما ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية».