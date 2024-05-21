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7مرشحين يتنافسون في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أرشيفية)
21 مايو 2024 07:39

أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراء جولتها الأولى في 29 يونيو المقبل، فيما تجرى جولة ثانية إذا اقتضى الأمر في 14 يوليو 2024.

وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات تشمل الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار، والمرشح أوتوما سوماري، وبا مامادو بوكاري، والعيد محمدن مبارك، وبيرام الداه اعبيدي.

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ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الحصول على دعم 100 عضو من المجالس البلدية، بينهم خمسة رؤساء بلديات.

وتبدأ الحملات الانتخابية منتصف ليل 14 يونيو المقبل وتنتهي منتصف ليل 27 من الشهر نفسه.

 

المصدر: وكالات
نواكشوط
الانتخابات الرئاسية
الرئيس الموريتاني
موريتانيا
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