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قمة عالمية حول الذكاء الاصطناعي في سول

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21 مايو 2024 09:20

تنطلق اليوم الثلاثاء قمة عالمية حول الذكاء الاصطناعي في العاصمة الكورية الجنوبية، سول، وذلك لمناقشة المخاطر والفرص المرتبطة بهذه التقنية سريعة التطور.

وتعقد قمة سول للذكاء الاصطناعي، التي تحمل شعار "البناء على قمة سلامة الذكاء الاصطناعي: نحو مستقبل مبتكر وشامل"، جلسات افتراضية وحضورية مشتركة اليوم وغدا الأربعاء، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

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وسيستقطب الحدث قادة من الدول الكبرى وممثلين عن شركات التكنولوجيا الرائدة والمنظمات العالمية. وتأتي القمة بعد القمة العالمية الأولى لسلامة الذكاء الاصطناعي التي عقدت في بريطانيا في نوفمبر الماضي، حيث اعتمدت 28 دولة والاتحاد الأوروبي "إعلان بلتشلي" ، الذي يتضمن أول إرشادات عالمية حول سلامة الاستخدام العالمي للذكاء الاصطناعي.

المصدر: وكالات
سول
كوريا الجنوبية
الذكاء الاصطناعي
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