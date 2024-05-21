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زلزال يضرب محيط نابولي بإيطاليا

زلزال(موضوعية)
21 مايو 2024 08:55

ضرب زلزال المنطقة المحيطة بمدينة نابولي جنوبي إيطاليا مساء الاثنين، حسبما أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين ، حيث قدرت قوة الزلزال بـ 4ر4 درجة.

ووقع الزلزال حوالي الساعة 0810 مساء بالتوقيت المحلي (1810 بتوقيت جرينتش). وكما حدث في كثير من الأحيان في الأشهر الأخيرة، قيل إن مركز الزلزال كان في منطقة كامبي فليجري، وهي منطقة ذات نشاط بركاني مرتفع على بعد بضعة كيلومترات فقط من مركز المدينة الواقعة بجنوب البلاد.

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وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بـ 2ر4 درجة. ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

المصدر: وكالات
زلزال
نابولي
إيطاليا
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