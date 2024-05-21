مراسم تشييع الرئيس الإيراني تنطلق في تبريز اليوم

بدأت اليوم الثلاثاء مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مدينة تبريز في شمال غرب إيران مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قُتل الأحد في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية وعرة.

وأظهر التلفزيون الرسمي آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في وسط مركز محافظة أذربيجان الشرقية حاملين صور الرئيس والضحايا السبعة الآخرين في الحادث.



وبعد عملية بحث طويلة وشاقة في ظروف مناخية صعبة، عثر في وقت مبكر صباح الإثنين على حطام الطائرة عند سفح جبلي في منطقة حرجية وعرة.

وبعد إعلان مقتل رئيسي، قدمت العديد من الأطراف الدولية والاقليمية تعازيها لطهران.

وأعلن عن الحداد خمسة أيام في إيران.

وبعد مراسم التشييع الثلاثاء، سينقل جثمان رئيسي إلى مدينة قم وسط إيران في وقت لاحق الثلاثاء، قبل الانتقال الى طهران، عشية مراسم وداع مهيبة تقام في العاصمة الأربعاء.

وسينقل جثمان رئيسي بعدها إلى محافظة خراسان الجنوبية في شرق البلاد، وسيوارى الثرى مساء الخميس في مسقطه مدينة مشهد.



