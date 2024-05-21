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عشرات الهزات الأرضية غير المسبوقة تثير الذعر في إيطاليا

عشرات الهزات الأرضية غير المسبوقة تثير الذعر في إيطاليا
21 مايو 2024 12:38

سجلت عشرات الهزات الأرضية بدرجات غير مسبوقة منذ 40 عاماً في كامبي فليغري قرب نابولي في جنوب إيطاليا، دون التسبب بأضرار كبيرة لكنها أرعبت السكان، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين، إنه تم تسجيل هزة بقوة 4.4 درجة عند الساعة 20.10 (16.10 مساء بتوقيت غرينتش)، على عمق 2.5 كيلومتر وقبلها بدقائق، ضربت هزة أرضية قوتها 3,5 درجة أعقبتها عشرات الهزات الارتدادية.

وأوضح المعهد في بيان اليوم، أنه اعتباراً من الساعة 19.51 مساء أمس (17.51 ت غ) وقعت سلسلة من الهزات في منطقة كامبي فليغري، وهي منطقة بركانية، ورصدت 49 هزة أرضية.

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وأشار ماورو دي فيتو، من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إلى أن سلسلة الهزات الأرضية هي الأقوى خلال الأربعين عاماً الماضية، فيما أفادت عناصر الإطفاء بحدوث تشققات وتساقط منحدرات.

من جهته، قال لويجي مانتسوني رئيس بلدية مدينة بوتسولي إن المدارس ستبقى مغلقة اليوم الثلاثاء في بوتسولي حيث افتتحت مراكز لجوء ونصبت خيام في موقف سيارات وساحة على شاطئ البحر لاستقبال السكان المذعورين.

 

المصدر: وام
زلزال
هزات أرضية
إيطاليا
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