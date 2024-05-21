انتخاب موحدي كرماني رئيساً لمجلس خبراء القيادة في إيران

انتخب آية الله موحدي كرماني، رئيساً لمجلس خبراء القيادة في إيران اليوم، بأغلبية 55 صوتاً، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإيرانية.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس خبراء القيادة في إيران، فمن المقرر أن يتولى آية الله موحدي كرماني، رئاسة هذا المجلس لمدة عامين.

وأقيمت مراسم افتتاح الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، اليوم بحضور محمد مخبر الرئيس المؤقت للبلاد ورؤساء السلطات وشخصيات حكومية وعسكرية.

يذكر أن مجلس خبراء القيادة هو إحدى مؤسسات إيران، ومهمته الأساسية اختيار قيادات البلاد ومراقبة أدائها.

ومدة ولاية المجلس 8 سنوات ويتم انتخاب أعضائه من قبل الإيرانيين.