شولتس يبعث برقية عزاء إلى الحكومة الإيرانية بعد وفاة رئيسي

بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية، قدم المستشار الألماني أولاف شولتس تعازيه للحكومة في طهران وأسر القتلى.

وفي برقية عزاء موجهة إلى نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر الذي تولى مهام رئيس الجمهورية مؤقتا، قال شولتس: "تلقينا نبأ سقوط المروحية ووفاة الرئيس رئيسي. تعازينا لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وأسر قتلى الحادث".

ونشرت برقية العزاء في برلين اليوم الثلاثاء. كان رئيسي وأمير عبد اللهيان لقيا حتفيهما في حادث تحطم مروحية أول أمس الأحد ما أسفر عن مقتل كل ركاب المروحية البالغ عددهم تسعة أفراد.