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مصر: وفاة 18 فتاة في حادث غرق حافلة

مصر: وفاة 18 فتاة في حادث غرق حافلة
21 مايو 2024 18:05

 أفاد مصدر بوزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء، بأن حادث غرق حافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) أدى إلى وفاة 18 فتاة من بين 26 كن يستقلن الميكروباص الغارق، جرى انتشال 15 جثة منهن وباقي 3 جثامين جاري البحث عنها فيما تم إنقاذ 8 فتيات.

وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات جرت منذ اللحظات الأولى لتلقي بلاغ سقوط الحافلة من فوق معدية أبو غالب، والتي كانت تقل عمالة من الفتيات بمركز أشمون بمحافظة المنوفية شمال القاهرة.

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وكشفت التحقيقات الأولية أن سائق السيارة الميكروباص دخل في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص أعلى المعدية فترك السيارة دون التأكد من سلامة المكابح التي حدث بها عطل تسبب في سقوط السيارة بمياه نهر النيل.

ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال الضحايا حيث يتواجد عدد من القيادات الأمنية لمتابعة عمليات الإنقاذ، وتم انتشال الميكروباص المتسبب في الكارثة من المياه لعرضه على لجنة فنية لفحصة.

المصدر: د ب أ
مصر
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