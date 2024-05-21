وفاة شخص و30 جريحاً جراء تعرض طائرة سنغافورية لمطبات شديدة

لقي شخص حتفه وأصيب 30 بجروح الثلاثاء عندما تعرضت طائرة من طراز «بوينغ 777» تابعة للخطوط الجوية السنغافورية إلى مطبات شديدة أثناء رحلة من لندن وأُجبرت على القيام بهبوط اضطراري في بانكوك.

سارعت مركبات الطوارئ إلى المدرج في مطار العاصمة التايلاندية الرئيسي بعدما هبطت الرحلة «إس كيو321» المتوجهة إلى سنغافورة عند الساعة 15.45 (08.45 ت غ).

وتعد الحادثة الأخيرة من نوعها المرتبطة بطائرة بوينغ بعدما انفصل لوح عن جسم طائرة «737 ماكس» تابعة لشركة ألاسكا ايرلاينز في يناير وحادثي تحطم داميين في 2018 و2019.

وقالت الخطوط السنغافورية، إن الرحلة أقلعت من مطار لندن هيثرو و«واجهت مطبّات شديدة في طريقها».

وقالت الشركة في بيان على «فيسبوك»: «يمكننا أن نؤكد وقوع إصابات ووفاة واحدة على متن طائرة بوينغ 777-300 إي آر»، مشيرة الى أن الطائرة كانت تقل «211 راكباً و18 من أفراد الطاقم».

وأفادت الشركة بأن «18 شخصاً أدخلوا إلى المستشفى. ويخضع 12 آخرون إلى العلاج في المستشفيات»، من دون أن تقدّم تفاصيل عن طبيعة الإصابات ومدى خطورتها.

وقالت «نقدم خالص اعتذارنا عن التجربة الصادمة التي عانى منها ركابنا وأفراد طاقمنا على متن هذه الرحلة. نقدّم جميع المساعدات اللازمة في هذا الوقت الصعب».

أشارت بيانات تعقّب الرحلة إلى أن الطائرة انخفضت أكثر من 1800 متر في غضون خمس دقائق فقط فوق بحر أندمان.

تأتي الحادثة فيما تشهد أجزاء من تايلاند عواصف رعدية خلال الموسم السنوي الماطر في البلاد.

وأفاد مطار سوفارنابومي الدولي في بيان «عند الساعة 15.35 تلقى المطار نداء استغاثة من رحلة تابعة للخطوط السنغافورية جاء فيها أن ركابا على متنها أصيبوا بجروح بسبب مطبّات هوائية، وطلبت القيام بهبوط اضطراري».

وأضاف أن «الطائرة هبطت في المطار وأُرسل الفريق الطبي لعلاج جميع المصابين».

وأعرب وزير النقل السنغافوري تشي هونغ تات على فيسبوك عن «حزنه العميق» جراء الحادثة وقدّم تعازيه لعائلة المتوفى.