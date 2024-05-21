انطلاق النظام الفضائي الأوروبي الجديد «أريان 6» يوليو المقبل

تقرر انطلاق نظام الإطلاق الأوروبي «أريان 6» لأول مرة في النصف الأول من شهر يوليو المقبل، بعد أربعة أعوام من الموعد المحدد. وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في باريس اليوم الثلاثاء: إنه سيتم الإعلان عن تاريخ محدد للإطلاق في أول يونيو المقبل.

وقد تم تصميم «أريان 6» لإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء للعملاء التجاريين والعامة وهو أرخص بشكل كبير من سابقه «أريان 5»، الذي ظل في الخدمة بين عامي 1996 و2023.

ويستهدف النظام الجديد الذي كان من المقرر في الأصل أن يتم إطلاقه في عام 2020 إلى جعل قطاع الفضاء الأوروبي أكثر تنافسية. ويعد الإطلاق المقرر في يوليو في غاية الأهمية للصناعة، التي كانت تفتقر إلى القدرة على إرسال أقمار صناعية إلى المدار منذ آخر إطلاق لـ«أريان 5» في يوليو.