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وزير الدفاع الألماني يدعو في لاتفيا لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس
22 مايو 2024 01:31

ريجا (وكالات) 

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دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي. وخلال زيارته أمس للاتفيا، قال بيستوريوس: «يجب على جميع شركائنا الذين يمكنهم توفير أنظمة باتريوت أو أنظمة مماثلة، أن يفعلوا ذلك في أسرع وقت ممكن، لأن هذا أمر بالغ الأهمية». ويشار إلى أنه في ظل الهجمات الروسية المستمرة على مدينة خاركيف، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب المجتمع الدولي مؤخراً بتزويد بلاده بنظامين للدفاع الجوي من طراز باتريوت لحماية السكان في المدينة الكبيرة الواقعة شمال شرق أوكرانيا. 
وكانت ألمانيا دشنت في وقت سابق مبادرة لتسليم أنظمة دفاع جوي بسرعة إلى أوكرانيا. ومع ذلك، فإن المحاولات للحصول على أنظمة باتريوت من الدول الشريكة في أوروبا أو من خارجها لم تثمر حتى الآن. وقال «بيستوريوس» المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: «ألمانيا قدمت لأوكرانيا 25 في المئة من قدراتنا من أنظمة باتريوت - أكثر من أي دولة أخرى في العالم».
وأكد وزير الدفاع الألماني، خلال زيارته إلى لاتفيا، الدولة الواقعة في منطقة البلطيق والمنتمية للاتحاد الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي «الناتو» دعم ألمانيا العسكري. وقال بيستوريوس، لدى زيارته قاعدة «ليفاردي» الجوية في لاتفيا، أمس «إن أمن دول البلطيق هو من أمننا».

ألمانيا
أوكرانيا
لاتفيا
بوريس بيستوريوس
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