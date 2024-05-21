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القواعد الأوروبية بشأن الذكاء الاصطناعي تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

القواعد الأوروبية بشأن الذكاء الاصطناعي تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل
22 مايو 2024 01:31

بروكسل (وكالات) 

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أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل، دخول القواعد الأوروبية التاريخية بشأن الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ الشهر المقبل، وذلك بعدما أقرتها دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الشؤون الأوروبية، ضمن اتفاقٍ سياسي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، مما يضع معياراً عالمياً محتملاً على حواجز الحماية لتكنولوجيا تستخدم في كل جانب من جوانب الحياة والأعمال تقريباً.
واشتدت المخاوف بشأن مساهمة الذكاء الاصطناعي في المعلومات المضللة والأخبار المزيفة والمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر على مستوى العالم في الأشهر الأخيرة وسط تزايد شعبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية.
وقال وزير الرقمنة البلجيكي «ماتيو ميشيل»، في بيان، إن هذا القانون التاريخي، الأول من نوعه في العالم، يعالج تحدياً تقنياً عالمياً، ويوفر أيضاً فرصاً لمجتمعاتنا واقتصاداتنا. وأضاف أن أوروبا تؤكد من خلال قانون الذكاء الاصطناعي على أهمية الثقة والشفافية والمساءلة عند التعامل مع التقنيات الجديدة مع ضمان أن هذه التكنولوجيا سريعة التغير يمكن أن تزدهر وتعزز الابتكار الأوروبي.

المجلس الأوروبي
بروكسل
الذكاء الاصطناعي
بلجيكا
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