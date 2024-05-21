البحرية التونسية انتشلت 341 جثة لمهاجرين سريين في 2024

تونس (وكالات)

قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، أمس، إن وحدات البحرية التونسية انتشلت منذ بداية العام الجاري 341 جثة لمهاجرين سريين أو غير نظاميين، أغلبها لأجانب. وأفاد الوزير التونسي، في كلمة ألقاها خلال الملتقى العربي لمناهضة تهريب المهاجرين، إن السواحل التونسية شهدت غرق 103 قوارب هذا العام وحتى شهر مايو الجاري، وجرى إنقاذ 4334 مهاجراً معظمهم أجانب. وتقول السلطات الصحية في مدينة صفاقس التونسية، التي تعد منصة رئيسية لقوارب الهجرة، إن المستشفيات والمقابر في المدينة ومحيطها تواجه ضغطاً لإيواء ودفن الجثث. وشهدت سواحل تونس في عام 2023 مغادرة أعداد قياسية من المهاجرين، من دول أفريقيا جنوب الصحراء، نحو الجزر الإيطالية القريبة بجانب حوادث غرق مأساوية.

وأفاد الوزير باعتراض قرابة 53 ألف مهاجر غير نظاميين في البحر وضبط 595 وسيطاً للهجرة و429 قارباً، خلال نفس الفترة. وقال الفقي إن تونس ترفض أن تكون منطقة عبور أو توطين للمهاجرين الوافدين بطرق غير قانونية على البلاد.

وتقطعت السبل بآلاف المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في مدن تونسية عدة، وبالأخص في صفاقس على البحر الأبيض المتوسط، في انتظار الفرصة لعبور البحر، بحثاً عن حياة أفضل في دول الاتحاد الأوروبي.