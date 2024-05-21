الدبيبة والمنفي يبحثان ملف الانتخابات والمصالحة الوطنية

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، أمس، الجهود الدولية لإجراء الانتخابات الليبية وفق قوانين عادلة وتوافقية، وضرورة توحيد الجهود المحلية في هذا الملف وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، بحسب ما نقلته منصة «حكومتنا» الليبية الرسمية.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى ملف الإنفاق الحكومي لعام 2024، مؤكدَين ضرورةَ تحسين أوضاع الليبيين، والاستمرار في مشروعات التنمية ودعم التنمية المحلية، وضرورة دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي لإنجاح ملف المصالحة الوطنية، باعتباره نواة أساسية للاستقرار.

وفي سياق آخر، أكدت ستيفاني خوري نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية القائمة بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا، أنها ستعمل على مساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته إلى السلام والاستقرار والديمقراطية. جاء ذلك في أول كلمة لها منذ توليها منصب نائب رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية بعد استقالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي. وأضافت ستيفاني خوري أنه حتى تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام، «تبقى بعثة الأمم المتحدة ملتزمة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، وذلك من خلال تيسير عملية سياسية شاملة يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم، بمن فيهم النساء والشباب ومختلف المكونات»، مؤكدةً التزامَها بالعمل على دعم إجراء انتخابات ليبية وطنية شاملة، حرة ونزيهة، لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية.

وشددت «خوري» على أن «البعثة الأممية سوف تواصل دعم عملية مصالحة وطنية شاملة مع كل الشركاء، والعمل مع الليبيين على التنفيذ الكامل والمستدام لاتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة انتشار الأسلحة، وتحسين وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون»، داعيةً الليبيين إلى العمل معاً ومع البعثة «من أجل وحدة وسيادة واستقرار وازدهار ليبيا».

وتجري ستيفاني خوري سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كل القوى السياسية والعسكرية الليبية، بهدف تحقيق اختراق في المشهد السياسي. وبحثت نائبة رئيس البعثة الأممية مع المكلف بتسيير ديوان وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، ضرورةَ استمرار دعم جميع الجهود لإجراء الانتخابات، والسبل الممكنة لمساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو الاستقرار، حيث جددَا تأكيدَهما على ضرورة استمرار دعم جميع الجهود لإجراء انتخابات ليبية وطنية شاملة، تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي.