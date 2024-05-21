فرنسا: ندعم «الجنائية الدولية» في تحركاتها ضد إسرائيل

باريس (وكالات)

انفصلت فرنسا عن حلفائها الغربيين، وعبرت عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن أعلنت المحكمة قرارها بالسعي لاستصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، و3 قادة من الفصائل الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس: «تدعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات». وقالت باريس أيضاً إنها تشدد منذ عدة أشهر على الحاجة إلى الامتثال الصارم للقوانين الإنسانية الدولية وتحذر على وجه الخصوص من المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية. وبحسب شبكة «سي إن إن»، تمثل خطوة فرنسا انقساماً كبيراً بين موقفها وموقف حلفائها الغربيين.