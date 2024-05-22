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قتلى جراء إعصار بولاية أيوا الأميركية

قتلى جراء إعصار بولاية أيوا الأميركية
22 مايو 2024 10:00

قالت السلطات في ولاية أيوا، إن إعصاراً قوياً اجتاح بلدة صغيرة بولاية أيوا الأميركية أمس الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأظهرت صور من بلدة جرينفيلد دماراً كبيراً، حيث سويت منازل بالأرض، وسقط العديد من توربينات الرياح الكبيرة.

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وقال أليكس دنكلا المتحدث باسم شرطة ولاية أيوا خلال مؤتمر صحفي في جرينفيلد "دمر الإعصار جزءاًَ كبيراً من البلدة.. نؤكد أن هناك عدد من الوفيات بسبب الإعصار".
ولم يذكر دنكلا عدد القتلى.

وأعلن حاكم أيوا كيم رينولدز حالة الطوارئ في 15 مقاطعة بالولاية.
وأصدرت خدمة الطقس الوطنية أمس الثلاثاء تحذيرات من عواصف بمعظم مناطق أيوا وعدة ولايات بالغرب الأوسط الأميركي منها مناطق في مينيسوتا وويسكونسن.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
إعصار
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